14.06.2025 08:05 Віталій Хіневич
За добу на Харківщині рятувальники загасили 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами
Протягом доби з 13 по 14 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Вранці окупанти ударом керованої авіабомби спричинили пожежу у житловому п’ятиповерховому будинку в місті Куп’янськ. Горіли 3 квартири на 5 поверсі загальною площею 150 м кв. На щастя обійшлось без постраждалих. З вогнем, ризикуючи власним життям через постійну загрозу повторних ударів, боролись 8 рятувальників ДСНС на 2 одиницях техніки. О 10:08 вогонь вдалось ліквідувати.
Вночі ворожий БПЛА влучив в приватний будинок у місті Ізюм. Внаслідок влучання загинув чоловік, пошкоджено 1 приватне домоволодіння.
За добу рятувальники ліквідували 5 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 2,3 га.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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