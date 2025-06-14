14.06.2025 08:50 Віталій Хіневич
Окупанти обстріляли 5 населених пунктів Харківської області
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
-
у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, 8 приватних будинків (м. Куп'янськ);
-
у Ізюмському районі пошкоджено приватні будинки, 2 адмінбудівлі, готель, 3 автомобілі (м. Ізюм).
Ворог використав:
-
6 КАБ;
-
1 ФАБ-1500 з УМПК;
-
4 БпЛА типу «Герань-2»;
-
1 fpv-дрон.
Упродовж минулої доби зафіксовано 225 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку противник п’ять разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Западне та Кам’янка.
На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в бік Новоплатонівки.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що за добу на Харківщині рятувальники загасили 2 пожежі,
спричинені ворожими обстрілами
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0