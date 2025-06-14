Який радіаційний фон в Харкові та області на 14 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 14 червня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 13 червня.
Комментариев: 0
Вдалий момент для щирих зізнань або важливих розмов, але варто добирати слова, щоб уникнути конфліктів.
У Харкові протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Дрібний дощ йтиме безперервно, а після обіду посилиться і триватиме до вечора.
Щорічно 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові.
влажность:
давление:
ветер: