14.06.2025 09:20 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 14 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 14 червня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 11

Золочів - 12

Богодухів - 12

Коломак - 11

Великий Бурлук - 11

Печеніги - 10

Слобожанське - 11

Куп’янськ - 10

Берестин - 11

Лозова - 10

Ізюм - 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 13 червня.