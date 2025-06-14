14.06.2025 10:05 Віталій Хіневич

Правоохоронці показали наслідки обстрілу Харківської області

Під ударами були Ізюмський, Харківський, Богодухівський та Куп’янський райони. Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби та ударні безпілотники.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Вночі ворог атакував БпЛА місто Ізюм. Пошкоджено кілька приватних будинків, адміністративні будівлі, автівки.

Від обстрілів також страждав Куп’янський район. Руйнувань зазнали понад десять будинків. Постраждалих немає.

13 червня поліцейські здійснили 22 огляди місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 20 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 25 146 воєнних злочинів, скоєних на території області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники загасили 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.