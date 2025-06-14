14.06.2025 11:00

На Харківщині нетверезий водій намагався підкупити поліцейських

У селі Тернова поліцейські Чугуївського райуправління виявили 54-річного кермача автомобіля ВАЗ, який порушував правила дорожнього руху.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього наявні ознаки алкогольного сп’яніння. При оформленні адмінматеріалів правопорушник спробував "домовитися" з поліцейськими та запропонував 5 тисяч гривень.

Поліцейські неодноразово попередили чоловіка про кримінальну відповідальність, однак він продовжував пропонувати гроші.

Слідчо-оперативна група Чугуївського райуправління поліції задокументувала кримінальне правопорушення. Щодо водія поліцейські склали протокол за статтею 130 КУпАП.

12 червня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

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