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14.06.2025  11:00   

На Харківщині нетверезий водій намагався підкупити поліцейських

У селі Тернова поліцейські Чугуївського райуправління виявили 54-річного кермача автомобіля ВАЗ, який порушував правила дорожнього руху.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього наявні ознаки алкогольного сп’яніння. При оформленні адмінматеріалів правопорушник спробував "домовитися" з поліцейськими та запропонував 5 тисяч гривень.
 
Поліцейські неодноразово попередили чоловіка про кримінальну відповідальність, однак він продовжував пропонувати гроші.
 
Слідчо-оперативна група Чугуївського райуправління поліції задокументувала кримінальне правопорушення. Щодо водія поліцейські склали протокол за статтею 130 КУпАП.
 
12 червня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що водій, що збив жінку у Валках і втік, виявлений поліцією Харківщини.
 
Тэги:  події, харків
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