14.06.2025 12:05 Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 12 червня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальна 3331 вакансія.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:

Начальник зміни – 40 300 грн.

Представник торговельний – 35 000 грн.

Завідувач складу – 30 000 грн.

Електромонтер з експлуатації розподільних мереж – 25 595 грн.

Завідувач лабораторії – 25 500 грн.

Інженер-технолог – 25 000 грн.

Контролер-приймальник – 22 000 грн.

Менеджер з питань регіонального розвитку – 21 000 грн.

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва – 20 000 грн.

Птахівник – 19 900 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:

0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.

Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.

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