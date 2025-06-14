14.06.2025 12:05 Віталій Хіневич
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 12 червня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальна 3331 вакансія.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Начальник зміни – 40 300 грн.
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Представник торговельний – 35 000 грн.
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Завідувач складу – 30 000 грн.
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Електромонтер з експлуатації розподільних мереж – 25 595 грн.
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Завідувач лабораторії – 25 500 грн.
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Інженер-технолог – 25 000 грн.
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Контролер-приймальник – 22 000 грн.
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Менеджер з питань регіонального розвитку – 21 000 грн.
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Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва – 20 000 грн.
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Птахівник – 19 900 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:
0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.
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