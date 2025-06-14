У Харкові чоловіка пограбували у підвальному приміщенні

11 червня потерпілий приїхав до Харкова у справах та познайомився з мешканцем Харківської області, який запропонував йому в вечірній час піти до одного з підвальних приміщень житлового будинку на території Холодногірського району.
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Вдалий момент для щирих зізнань або важливих розмов, але варто добирати слова, щоб уникнути конфліктів.
У Харкові протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Дрібний дощ йтиме безперервно, а після обіду посилиться і триватиме до вечора.
Щорічно 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові.
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