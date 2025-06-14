14.06.2025 13:00 Віталій Хіневич

У Харкові чоловіка пограбували у підвальному приміщенні

11 червня потерпілий приїхав до Харкова у справах та познайомився з мешканцем Харківської області, який запропонував йому в вечірній час піти до одного з підвальних приміщень житлового будинку на території Холодногірського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час спільного вживання спиртних напоїв зловмисник попрохав у потерпілого мобільний телефон і, як тільки він його передав, розпилив газ з балончика в очі чоловіку. 30-річний підозрюваний відібрав у потерпілого телефон, гроші, документи та втік з місця події.

В результаті проведення оперативно-розшукових та слідчих дій було встановлено та затримано особу, яка скоїла вказаний злочин. У зловмисника виявлено та вилучено речі, що належать потерпілому.

За вказаним фактом чоловіку повідомлено про підозру за ч.4 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Наразі 30-річного порушника затримано у порядку статті 208 КПК України.

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