Який радіаційний фон в Харкові та області на 13 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 13 червня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 12 червня
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Від серйозних справ краще відмовитися: сьогодні легше піддатися ілюзіям. Натомість день чудово підходить для романтики – ніжні почуття і час поруч з коханою людиною принесуть особливе натхнення.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Увесь день йтиме дощ, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати.
13 червня щороку відзначають День швейної машинки.
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