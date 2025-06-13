13.06.2025 09:20 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 13 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 13 червня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 14

Золочів - 14

Богодухів - 12

Коломак - 14

Великий Бурлук - 10

Печеніги - 11

Слобожанське - 12

Куп’янськ - 12

Берестин - 11

Лозова - 14

Ізюм - 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 12 червня