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13.06.2025  09:40   Віталій Хіневич

У Харкові продовжують усувати наслідки ворожих атак

Комунальні служби вже закрили 90% контурів у будинках, пошкоджених ворожими обстрілами.


У Харкові продовжують усувати наслідки ворожих атак
Про це сьогодні, 13 червня, повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, також комунальники відновили роботу ліфтів у пошкоджених будинках, зокрема у 24-поверхівці на вул. Познанській.
 
«У цьому мікрорайоні також було пошкоджено трансформаторну підстанцію. Учора вдалося відновити електропостачання для місцевих жителів, а сьогодні фахівці працюють над тим, щоб заживити юридичних осіб та крамниці», - розповів міський голова.
 
Ігор Терехов зазначив, що зараз власникам пошкодженого житла допомагають оформити компенсацію за державною програмою «єВідновлення», щоб вони могли вставити нові вікна та зробити необхідний ремонт.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 12 червня росіяни вкотре атакували Харків засобами повітряного ураження.
Тэги:  жкг, харків
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