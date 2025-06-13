13.06.2025 09:40 Віталій Хіневич

У Харкові продовжують усувати наслідки ворожих атак

Комунальні служби вже закрили 90% контурів у будинках, пошкоджених ворожими обстрілами.



У Харкові продовжують усувати наслідки ворожих атак



Про це сьогодні, 13 червня, повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

За його словами, також комунальники відновили роботу ліфтів у пошкоджених будинках, зокрема у 24-поверхівці на вул. Познанській.

«У цьому мікрорайоні також було пошкоджено трансформаторну підстанцію. Учора вдалося відновити електропостачання для місцевих жителів, а сьогодні фахівці працюють над тим, щоб заживити юридичних осіб та крамниці», - розповів міський голова.

Ігор Терехов зазначив, що зараз власникам пошкодженого житла допомагають оформити компенсацію за державною програмою «єВідновлення», щоб вони могли вставити нові вікна та зробити необхідний ремонт.

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