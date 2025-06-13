13.06.2025 10:05 Віталій Хіневич

Рятувальники повідомили про наслідки ворожого обстрілу Харківської області

Протягом доби з 12 по 13 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 45 оперативних виїздів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу на Харківщині рятувальники загасили 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Шевченківському районі Харкова, а також в Ізюмському районі області.

Вранці у Харкові рятувальники оперативно ліквідували невелику пожежу площею 2 м кв. на відкритій місцевості, куди вночі влучив російський ударний безпілотник.

В цей же час ворог вдарив касетними боєприпасами з РСЗВ по лісовому масиву поблизу села Оскіл. На території Артемівського та Червонооскільського лісництв виникли пожежі загальною площею 1,3 га. Ліквідація триває.

Вдень селище Золочів Богодухівського району зазнало авіаударів з боку ворожих повітряних сил. Внаслідок влучання однієї з авіабомб було частково зруйновано 2 житлових будинки та надвірні споруди. Під уламками напівзруйнованого льоху опинилися жінка та її 11-річний син. Співробітники ДСНС спільно з працівниками Нацполіції оперативно провели рятувальну операцію та дістали постраждалих з-під завалів. Їх передали медичним працівникам для надання допомоги. Загалом внаслідок удару постраждало 5 осіб, серед яких — 1 дитина.

Сьогодні вранці ворожа КАБ влучила поряд з приватним будинком у селі Гороховатка Ізюмського району. Внаслідок вибуху постраждала 80-річна жінка, пошкоджено 3 приватних домоволодіння.

Увечері 12 червня були завершені аварійно-рятувальні роботи на території цивільного підприємства у Київському районі міста Харкова, які тривали майже 6 діб. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло 6 загиблих осіб.

Протягом дня 12 червня рятувальники ДСНС завершили аварійно-відновлювальні роботи ще на 4 локаціях у Слобідському та Салтівському районах Харкова.

За добу рятувальники ліквідували 14 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 1,6 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області.