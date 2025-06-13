13.06.2025 10:30 Віталій Хіневич

Про ламінування документів: зручність чи порушення закону — розповіли в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції

Кожен документ є підтвердженням певного факту у житті людини. Сьогодні папери, що мають юридичне значення активно цифровізуються, проте їх фізична форма зберігає свою важливість та активно використовується громадянами. Щоб документ завжди був у належному вигляді, його нерідко ламінують.

На найпоширеніші запитання щодо заламінованих документів відповідає Ірина Свистун, керівниця Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Чи визначена у законі заборона на ламінування документів:

Правової заборони на ламінування документів немає. Наразі в інформаційному полі актуальним є питання виїзду за межі України з заламінованими документами. Так, за інформацією від Державної прикордонної служби України, ламінування документів не є підставою для відмови у перетині кордону.

Водночас існують окремі випадки, коли в уповноважених осіб можуть виникнути сумніви щодо справжності документа, наприклад неможливо зчитати інформацію, перевірити автентичність печатки, штампа чи елементів захисту.

У подібній ситуації посадовці мають право ініціювати додаткову перевірку, яка допоможе переконатися в автентичності документа. Така перевірка відбувається шляхом уточнення даних в електронних реєстрах, доступ до яких мають всі особи, які уповноважені перевіряти та уточнювати персональні дані громадян.

Як заважає ламінування на документі:

Разом з тим, бувають випадки, коли до документу необхідно внести зміни або поставити спеціальні позначки. Наприклад, на сторінках таких документів можуть робити:

виправлення або доповнення;

офіційні відмітки;

проставлення штампів;

апостилювання (спеціальний штамп для дії документа за кордоном).

Варто зазначити, що ламінування унеможливлює проставлення спеціального штампа – апостиля, що може створити незручності для осіб, які планують використання своїх документів за межами України. У зв’язку з цим виникає потреба звернутися для отримання повторного документа, для здійснення відповідних дій.

Які документи видаються вже в «захищеній» формі:

Існують документи, які не потребують додаткового захисту ламінуванням, бо видаються вже в пластиковому чи заламінованому вигляді, зокрема це:

паспорт у формі ID-картки;

посвідчення водія – теж пластикове, вже захищене;

пенсійне посвідчення – сучасні посвідчення також у формі пластикової картки;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

диплом про освіту (залежно від навчального закладу і року видачі, диплом може бути на щільному папері або з елементами захисту. Деякі старі зразки дипломів не заламіновані – в такому разі доламіновувати самостійно не рекомендується, бо це може унеможливити проставлення апостиля чи офіційних штампів).

Довідково: у разі крадіжки, втрати пошкодження чи знищення оригіналу документа, який засвідчує факт реєстрації акту цивільного стану, можливе повторне отримання свідоцтва на підставі актового запису у відділі ДРАЦС. Для цього можуть подати заяву:

особа, щодо якої складено запис;

батьки;

усиновлювачі;

опікуни чи піклувальники;

представники закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина;

органи опіки та піклування.

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