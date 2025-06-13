13.06.2025 10:55 Віталій Хіневич

Нову та яскраву клумбу облаштували комунальники у Київському районі Харкова

У Київському районі працівники КП «Харківблагоустрій» облаштували нову яскраву клумбу, яка стала справжньою окрасою місцевості.

Більшість квітів, висаджених на клумбах, – це власна розсада, вирощена комунальниками з насіння, яке було зібране ще восени минулого року. Такий підхід дозволяє не лише зберігати ресурси, а й створювати унікальне квіткове середовище.

Цього сезону клумби району будуть прикрашати різноманітні сорти чорнобривців, айстри, амарант, бегонії, бальзамін, молочай «Вічна наречена», а також розкішні троянди та інші рослини.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram