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13.06.2025  10:55   Віталій Хіневич

Нову та яскраву клумбу облаштували комунальники у Київському районі Харкова

У Київському районі працівники КП «Харківблагоустрій» облаштували нову яскраву клумбу, яка стала справжньою окрасою місцевості.

 
Цей крок – частина масштабних весняно-літніх робіт з благоустрою, які активно тривають по всьому району, передає РЕДПОСТ.
 
Більшість квітів, висаджених на клумбах, – це власна розсада, вирощена комунальниками з насіння, яке було зібране ще восени минулого року. Такий підхід дозволяє не лише зберігати ресурси, а й створювати унікальне квіткове середовище.
 
 
Цього сезону клумби району будуть прикрашати різноманітні сорти чорнобривців, айстри, амарант, бегонії, бальзамін, молочай «Вічна наречена», а також розкішні троянди та інші рослини.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові продовжують усувати наслідки ворожих атак.
 
Тэги:  жкг, харків
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