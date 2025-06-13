Нову та яскраву клумбу облаштували комунальники у Київському районі Харкова

У Київському районі працівники КП «Харківблагоустрій» облаштували нову яскраву клумбу, яка стала справжньою окрасою місцевості.
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Від серйозних справ краще відмовитися: сьогодні легше піддатися ілюзіям. Натомість день чудово підходить для романтики – ніжні почуття і час поруч з коханою людиною принесуть особливе натхнення.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Увесь день йтиме дощ, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати.
13 червня щороку відзначають День швейної машинки.
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