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13.06.2025  11:25   Віталій Хіневич

Активно відстоював свою проросійську позицію онлайн: судитимуть мешканця Харкова

За даними слідства, працівник одного з харківських поліграфічних підприємств активно відстоював свою проросійську позицію онлайн.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У Телеграм-каналах антиукраїнської спрямованості 46-річний чоловік залишав коментарі, в яких розповідав, що мріє про так зване «звільнення» обласного центру.
 
Також обвинувачений стверджував, що Харків має увійти до складу рф і намагався переконати інших учасників спільнот у тому, що вулиці міста заповнені фашистами.
 
Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи.
 
На суд шанувальник «руського миру» очікує, перебуваючи під вартою. Обвинуваченому загрожує від пʼяти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині викрили трьох жінок, які розповсюджували російську пропаганду під час окупації.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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