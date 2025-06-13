13.06.2025 11:25 Віталій Хіневич

Активно відстоював свою проросійську позицію онлайн: судитимуть мешканця Харкова

За даними слідства, працівник одного з харківських поліграфічних підприємств активно відстоював свою проросійську позицію онлайн.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У Телеграм-каналах антиукраїнської спрямованості 46-річний чоловік залишав коментарі, в яких розповідав, що мріє про так зване «звільнення» обласного центру.

Також обвинувачений стверджував, що Харків має увійти до складу рф і намагався переконати інших учасників спільнот у тому, що вулиці міста заповнені фашистами.

Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи.

На суд шанувальник «руського миру» очікує, перебуваючи під вартою. Обвинуваченому загрожує від пʼяти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині викрили трьох жінок, які розповсюджували російську пропаганду під час окупації.