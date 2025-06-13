13.06.2025 11:45 Віталій Хіневич

Агрометеорологічна ситуація в Харківській області у першій декаді червня

Умови для повноцінного наливу зерна озимих і ярих зернових культур погіршилися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Внаслідок відсутності ефективних опадів, високих денних температур повітря та суховійних явищ упродовж першої декади червня, агрометеорологічні умови для вегетації всіх сільськогосподарських культур були переважно малосприятливими.

В північному, південно-західному та центральному районах області – незадовільними через утворення та посилення ґрунтової засухи. Умови для повноцінного наливу зерна озимих і ярих зернових культур погіршилися.

На посівах озимої пшениці тривало цвітіння колосу, на окремих площах північно-західного району в кінці декади відмічали молочну стиглість зерна, у рослин ярого ячменю тривало колосіння, у гороху відмічали початок цвітіння, подекуди – кінець цвітіння, рослини кукурудзи продовжували утворювати листки (7,9,11 та 13 листок), в північно-західному районі області у соняшнику відмічали появу суцвіть.

Господарства області проводили обробіток соняшнику та сої гербіцидами та отрутохімікатами, механічне розпушування міжрядь на посівах соняшнику.

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