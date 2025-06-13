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13.06.2025  11:45   Віталій Хіневич

Агрометеорологічна ситуація в Харківській області у першій декаді червня

Умови для повноцінного наливу зерна озимих і ярих зернових культур погіршилися.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Внаслідок відсутності ефективних опадів, високих денних температур повітря та суховійних явищ упродовж першої декади червня, агрометеорологічні умови для вегетації всіх сільськогосподарських культур були переважно малосприятливими. 
 
В північному, південно-західному та центральному районах області – незадовільними через утворення та посилення ґрунтової засухи. Умови для повноцінного наливу зерна озимих і ярих зернових культур погіршилися.
 
На посівах озимої пшениці тривало цвітіння колосу, на окремих площах північно-західного району в кінці декади відмічали молочну стиглість зерна, у рослин ярого ячменю тривало колосіння, у гороху відмічали початок цвітіння, подекуди – кінець цвітіння, рослини кукурудзи продовжували утворювати листки (7,9,11 та 13 листок), в північно-західному районі області у соняшнику відмічали появу суцвіть.
 
Господарства області проводили обробіток соняшнику та сої гербіцидами та отрутохімікатами, механічне розпушування міжрядь на посівах соняшнику.
 
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Тэги:  погода, харків
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