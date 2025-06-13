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13.06.2025  12:05   Віталій Хіневич

Дощі та пориви вітру: синоптики про погоду в Харківській області

За прогнозами синоптиків 13 червня очікуються грози та шквали, 14 червня також очікуються дощі.


РЕДПОСТ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
У найближчу годину 13 червня зі збереженням до кінця доби очікуються:
  • по місту гроза, шквал, 15 - 20 м/с;
  • по області гроза, місцями шквал 15 – 20 м/с, I рівень небезпечності, жовтий.
Температура повітря вдень 16 - 18° тепла.
 
14 червня буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень невеликий дощ.
 
Температура повітря вночі 9 – 14°, вдень 17 – 22°.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, про агрометеорологічну ситуацію в Харківській області у першій декаді червня.
Тэги:  погода, харків
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