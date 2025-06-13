Дощі та пориви вітру: синоптики про погоду в Харківській області

Від серйозних справ краще відмовитися: сьогодні легше піддатися ілюзіям. Натомість день чудово підходить для романтики – ніжні почуття і час поруч з коханою людиною принесуть особливе натхнення.

Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Увесь день йтиме дощ, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати.