14.06.2025 15:00

Харків висловлює підтримку місту Рішон-ле-Ціон

Харківський міський голова Ігор Терехов, міська рада та її виконавчий комітет висловлюють слова підтримки мешканцям міста-побратима Рішон-ле-Ціон (Ізраїль) у зв’язку з ракетними атаками.



Харків висловлює підтримку місту Рішон-ле-Ціон



«У цей складний час ми розділяємо біль усіх, хто постраждав у нашому місті-побратимі внаслідок обстрілів.

На жаль, Харків теж знає, що таке жорстокі удари ворога по мирних кварталах і скільки горя вони несуть.

Ми щиро співчуваємо родинам постраждалих і бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим. Миру та безпеки, Рішон-ле-Ціоне!» - говориться у зверненні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові усувають наслідки нічної атаки Слобідського та Основянського районів.