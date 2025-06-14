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14.06.2025  15:00   

Харків висловлює підтримку місту Рішон-ле-Ціон

Харківський міський голова Ігор Терехов, міська рада та її виконавчий комітет висловлюють слова підтримки мешканцям міста-побратима Рішон-ле-Ціон (Ізраїль) у зв’язку з ракетними атаками.


Харків висловлює підтримку місту Рішон-ле-Ціон
«У цей складний час ми розділяємо біль усіх, хто постраждав у нашому місті-побратимі внаслідок обстрілів.
 
На жаль, Харків теж знає, що таке жорстокі удари ворога по мирних кварталах і скільки горя вони несуть. 
 
Ми щиро співчуваємо родинам постраждалих і бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим. Миру та безпеки, Рішон-ле-Ціоне!» - говориться у зверненні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові усувають наслідки нічної атаки Слобідського та Основянського районів.
 
 
 
Тэги:  харків
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