Харків висловлює підтримку місту Рішон-ле-Ціон

Харківський міський голова Ігор Терехов, міська рада та її виконавчий комітет висловлюють слова підтримки мешканцям міста-побратима Рішон-ле-Ціон (Ізраїль) у зв’язку з ракетними атаками.
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Вдалий момент для щирих зізнань або важливих розмов, але варто добирати слова, щоб уникнути конфліктів.
У Харкові протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Дрібний дощ йтиме безперервно, а після обіду посилиться і триватиме до вечора.
Щорічно 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові.
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