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14.06.2025  17:15   

Продав із під'їзду власного будинку: у Харкові підозрюють чоловіка у незаконному збуті метадону

Чоловік в підʼїзді власного будинку продав мешканцю міста 8 пігулок забороненої речовини, за що отримав 800 гривень.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Викрили у злочині 42-річного жителя Шевченківського району оперативники Харківського районного управління поліції № 3. Пігулки було направлено на експертне дослідження, яке підтвердило, що всередині знаходиться наркотична речовина метадон.
 
Поліцейські з’ясували, що правопорушник незаконно придбав та зберігав наркозасоби з метою подальшого збуту для власного збагачення. 
 
Наразі збувачу заборонених речовин повідомлено про підозру за ч.1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.
 
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловіка пограбували у підвальному приміщенні.
 
Тэги:  події, харків
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