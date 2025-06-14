14.06.2025 18:00 Віталій Хіневич

Всесвітній день донора крові відзначили у Харкові

Урочистий захід з нагоди Всесвітнього дня донора крові відбувся сьогодні, 14 червня, в Харківському обласному центрі служби крові.



Всесвітній день донора крові відзначили у Харкові



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У ньому взяв участь міський голова Ігор Терехов. Він подякував колективу закладу та кожному, хто здає кров на потреби військових і цивільних.

«Донорство - це про чуйність, підтримку та людяність. Я дуже вдячний кожному медпрацівнику, кожному донору, який виконує свою місію, - допомагати людям. Ви рятуєте життя. Лише за останній тиждень у Харкові було поранено 100 містян. Але завдяки вам життя триває», - підкреслив мер.

За високий професіоналізм, вагомий внесок у систему охорони здоров’я Харкова в умовах воєнного стану та з нагоди свята Почесною грамотою Харківської міської ради та Подякою міського голови були нагороджені працівники медзакладу. Крім того, низка громадян отримала Посвідчення почесного донора України.

Здати кров можна з понеділка по п’ятницю - з 8:00 до 15:00, у суботу - з 8:00 до 13:00 за адресою: вул. Клочківська, 366.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Ігор Терехов 5 червня відзначив працівників ЗМІ міста Харкова з нагоди прийдешнього професійного свята - Дня журналіста України.