На Харківському напрямку за добу окупанти втратили 85 осіб і понад 150 одиниць техніки

У зоні відповідальності ОТУ «Харків» протягом доби ворог тричі атакував на напрямках Липців і Красного Першого, здійснив 683 обстріли та застосував 131 дрон-камікадзе.
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 15 червня оперативна обстановка в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Харків» залишається складною, однак без суттєвих змін.
За минулу добу противник завдав авіаудару із використанням чотирьох некерованих авіаційних ракет (НАР), здійснив 683 обстріли позицій українських військових і застосував 131 дрон-камікадзе. Також російські війська тричі вели наступальні дії в напрямку Липців і Красного Першого.
Сили оборони України ефективно знищують живу силу та техніку окупантів. Протягом доби було ліквідовано 85 загарбників, з яких 37 – безповоротно.
Втрати ворога в озброєнні та техніці становили 159 одиниць, зокрема:
Крім того, українські військові знищили 136 укриттів для особового складу противника, а також склад боєприпасів.
Сили оборони контролюють ситуацію і продовжують стримувати збройну агресію російської федерації.
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