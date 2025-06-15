15.06.2025 12:53 Рита Парфенова

Збірні України з регбі-7 здобули медалі на першому етапі ЧЄ: серед призерів – харківські спортсмени

У хорватському місті Макарська завершився перший етап чемпіонату Європи з регбі-7 у дивізіоні «Trophy». Чоловіча збірна України посіла друге місце, жіноча – третє. До складу обох команд увійшли представники Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

У місті Макарська (Хорватія) завершився перший тур чемпіонату Європи з регбі-7 у дивізіоні «Trophy». Обидві національні збірні України — чоловіча та жіноча — завершили етап із медалями.

Чоловіча збірна України у чвертьфіналі перемогла команду Швейцарії з рахунком 19:12, а в півфіналі – збірну Румунії (19:12). У фінальному матчі українці поступилися Польщі – 12:17 та здобули срібні медалі.

Жіноча команда також вдало стартувала, розгромивши Фінляндію (34:0), але у півфіналі поступилася збірній Данії (5:22). У матчі за третє місце українки перемогли команду Угорщини – 26:17, здобувши бронзу.

До складу чоловічої збірної увійшли харківські спортсмени Олег Косарєв, Сергій Черняченко, Євген Давидов, Ярослав Давидов, Віталій Пучков та Євген Чечета. За жіночу команду грали харків’янки Катерина Сорокіна, Єлизавета Гаврилова, Наталія Мазур та Аліна Єфремова.

Другий тур змагань відбудеться 27–29 червня в Кишиневі (Молдова).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на ІІ етапі Світової серії з пляжної боротьби харківські спортсмени вибороли дві золоті та дві срібні медалі.