15.06.2025 13:56 Рита Парфенова

В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих: триває репатріація згідно зі стамбульськими домовленостями

15 червня відбувся черговий етап репатріації – до України доставили 1200 тіл, які, за даними російської сторони, належать українцям. Ідентифікацією тіл займуться слідчі та експерти правоохоронних органів і МВС.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає РЕДПОСТ.

У неділю, 15 червня, відбувся черговий етап репатріаційних заходів – в Україну повернуто 1200 тіл загиблих, які, за інформацією російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Репатріація здійснена у межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Усі тіла найближчим часом пройдуть експертизу та ідентифікацію – відповідну роботу проведуть слідчі правоохоронних органів спільно з фахівцями експертних установ МВС.

Повернення тіл стало можливим завдяки злагодженій роботі представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших установ Сектору безпеки та оборони.

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Подяку за сприяння висловлено Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Окрема вдячність – Центральному управлінню ЦВС Генштабу ЗСУ та Об’єднаному центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ, які організували перевезення тіл до визначених установ і їх передачу правоохоронцям та судово-медичним експертам.