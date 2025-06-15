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15.06.2025  15:18   Рита Парфенова

У Харкові врятували кошеня з-під завалів зруйнованого магазину

Через три доби після ракетного удару у Слобідському районі працівники Департаменту надзвичайних ситуацій знайшли під завалами магазину живе кошеня. Тварину передали ветеринарам, її готують до повернення власникам.

У Харкові рятувальники знайшли під завалами магазину живе кошеня

У Харкові працівники Департаменту надзвичайних ситуацій врятували кошеня, яке понад три доби перебувало під завалами зруйнованого магазину. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Сигнал про ймовірну наявність живої тварини під уламками будівлі в Слобідському районі надійшов до Ситуаційного центру міста сьогодні, 15 червня, о 13:00. На місце одразу виїхала чергова зміна відділу оперативного реагування.

Рятувальники за допомогою спецобладнання демонтували частину металевих конструкцій і стелажів, після чого витягли з-під завалів живу тварину.

Відео щасливого порятунку дивіться тут

Кошеня передали до ветеринарної клініки ГО «Порятунок тварин. Харків». За попередньою інформацією, у нього обгорілі вуха і вуса, а також діагностовано зневоднення. Після лікування чотирилапого планують повернути власникам зруйнованого магазину.

Нагадаємо, 12 червня внаслідок масованого ракетного удару по Харкову було повністю зруйновано магазин і виникла велика пожежа.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що  у Харкові після обстрілу рятували собаку.
Тэги:  дснс, харків, агрессия россии
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