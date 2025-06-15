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15.06.2025  16:33   Рита Парфенова

Російські війська обстріляли Тимофіївку, на Харківщині тривають бої

На Харківському напрямку триває бій біля Стариці, а на Куп’янському Сили оборони відбили п’ять атак.

війна в україні

Упродовж дня під вогонь російської артилерії та мінометів потрапила громада населеного пункту Тимофіївка Харківської області. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку українські військові відбили одну атаку ворога в районі Вовчанська. Наразі ще одне боєзіткнення триває поблизу населеного пункту Стариця.

У напрямку Куп’янська підрозділи Сил оборони України стримали п’ять ворожих штурмів – у районах Петропавлівки, Голубівки та Нової Кругляківки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська тричі штурмували позиції поблизу Липців і Красного Першого, ще п’ять атак відбито в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Голубівки та Новоплатонівки.
Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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