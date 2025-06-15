15.06.2025 18:07 Рита Парфенова

Унаслідок обстрілів Куп’янська постраждали троє жінок, серед них 70-річна госпіталізована

Російські війська 15 червня обстріляли Куп’янськ із реактивних систем залпового вогню та дронів. Внаслідок атаки поранено одну жінку, ще двоє перебувають у стані стресу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Удень 15 червня місто Куп’янськ Харківської області зазнало чергового обстрілу з боку російських військових – ворог застосував реактивні системи залпового вогню та безпілотники.

Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Постраждали троє жінок: 70-річну місцеву мешканку з вибуховими пораненнями госпіталізували, у жінок віком 27 та 62 роки – гостра стресова реакція.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи Куп'янського районного відділу поліції, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілу та зібрали речові докази.

За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram