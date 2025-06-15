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15.06.2025  18:07   Рита Парфенова

Унаслідок обстрілів Куп’янська постраждали троє жінок, серед них 70-річна госпіталізована

Російські війська 15 червня обстріляли Куп’янськ із реактивних систем залпового вогню та дронів. Внаслідок атаки поранено одну жінку, ще двоє перебувають у стані стресу.

вибух

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Удень 15 червня місто Куп’янськ Харківської області зазнало чергового обстрілу з боку російських військових – ворог застосував реактивні системи залпового вогню та безпілотники.
 
Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Постраждали троє жінок: 70-річну місцеву мешканку з вибуховими пораненнями госпіталізували, у жінок віком 27 та 62 роки – гостра стресова реакція.
 
На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи Куп'янського районного відділу поліції, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілу та зібрали речові докази.
 
За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни завдали ударів по місту Куп’янськ, застосувавши чотири некеровані авіаційні ракети. 
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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