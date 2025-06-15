Унаслідок обстрілів Куп’янська постраждали троє жінок, серед них 70-річна госпіталізована

Російські війська 15 червня обстріляли Куп’янськ із реактивних систем залпового вогню та дронів. Внаслідок атаки поранено одну жінку, ще двоє перебувають у стані стресу.
Комментариев: 0
Сьогодні емоції можуть переважати над логікою, тож варто використовувати емоційно насичену мову. Зверніть увагу на зовнішній вигляд – стильний образ допоможе справити потрібне враження.
У Харкові цього дня сонце лише зрідка виглядатиме з-за хмар. Протягом доби йтиме дощ, який послабшає ближче до вечора.
Щороку в третю неділю червня у світі відзначають День батька. У 2025 році припадає на 15 червня.
влажность:
давление:
ветер: