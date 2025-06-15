Росія завдала авіаудару по селу Уди на Харківщині – застосовано дві авіабомби

15 червня близько 16:35 російські війська здійснили авіаудар по околицях села Уди Золочівської громади. За попередніми даними, обійшлося без жертв і руйнувань.
Сьогодні, 15 червня, близько 16:35 війська РФ завдали чергового авіаудару по Харківській області. Під удар потрапила Золочівська громада – росіяни скинули дві керовані авіабомби (КАБи) на околиці села Уди.
Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.
Станом на момент повідомлення інформації про постраждалих чи пошкодження інфраструктури не надходило.
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