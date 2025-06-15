15.06.2025 19:10 Рита Парфенова

Росія завдала авіаудару по селу Уди на Харківщині – застосовано дві авіабомби

15 червня близько 16:35 російські війська здійснили авіаудар по околицях села Уди Золочівської громади. За попередніми даними, обійшлося без жертв і руйнувань.

Сьогодні, 15 червня, близько 16:35 війська РФ завдали чергового авіаудару по Харківській області. Під удар потрапила Золочівська громада – росіяни скинули дві керовані авіабомби (КАБи) на околиці села Уди.

Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

Станом на момент повідомлення інформації про постраждалих чи пошкодження інфраструктури не надходило.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська 15 червня обстріляли Куп’янськ із реактивних систем залпового вогню та дронів. Внаслідок атаки поранено одну жінку, ще двоє перебувають у стані стресу.