15.06.2025 20:49 Рита Парфенова

Ігор Терехов обговорив із фондом «Санта-Клара» нові поставки автобусів для Харкова

15 червня міський голова Ігор Терехов провів зустріч із директоркою благодійного фонду «Санта-Клара» Марією Люсією Карам Падія та представниками ДПСУ. Сторони обговорили транспортні потреби Харкова, перспективи міжнародної підтримки та відновлення міської інфраструктури.



Фото: ХМР

У суботу, 15 червня, мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з директоркою фонду монастиря «Санта-Клара» з Барселони Марією Люсією Карам Падія, а також представниками Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Головною темою обговорення стали проблеми транспортної інфраструктури Харкова, шляхи її відновлення та поглиблення міжнародного партнерства.

За словами міського голови, Харків уже отримав від фонду вісім пасажирських автобусів, які найближчим часом, після завершення необхідних процедур, почнуть курсувати вулицями міста. Ігор Терехов також розповів гостям про наслідки обстрілів: за останні тижні пошкоджено понад 120 житлових будинків, є загиблі. Особливих втрат зазнала транспортна система – один тролейбус повністю знищено, понад 20 – пошкоджені. Загалом постраждало близько 65% міської транспортної інфраструктури.

«Попри це, ми зберігаємо безоплатний проїзд усіма видами громадського транспорту. Це наш обов’язок перед харків’янами - підтримувати їх у важкий час», – наголосив Терехов.

Марія Люсія Карам Падія підтвердила готовність фонду й надалі допомагати Харкову. Вона зазначила, що вже передала меру Барселони побажання розвивати партнерство з українським містом і висловила сподівання на збільшення обсягів допомоги, зокрема у сфері медицини.

Під час візиту делегація оглянула одне з пошкоджених трамвайних депо, а також долучилася до випускного вечора харківських школярів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що робота з відновлення мережі громадського транспорту в Харкові триває безперервно.