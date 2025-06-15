    
Главная Новини Харкова Освіта Випускники Холодногірського району відсвяткували закінчення школи
15.06.2025  21:38   Рита Парфенова

Випускники Холодногірського району відсвяткували закінчення школи

Міський голова Ігор Терехов 15 червня привітав випускників шкіл Холодногірського району з завершенням навчання.


Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Під час урочистої церемонії мер звернувся до присутніх зі словами вдячності та підтримки. Він особливо наголосив на силі духу, витримці та патріотизмі випускників, які, незважаючи на війну, продовжували навчання у рідному місті.

«Я вдячний кожному з вас за те, що, попри постійні обстріли та повітряні тривоги, ви не зупинилися і продовжували навчатися. Це теж фронт - освітній, і ви - його герої. Щиро дякую також батькам і педагогам, бо без вашої підтримки цього б не сталося. Я вірю, що ми досягнемо справедливого миру і разом відбудуємо Україну та наше місто», - зазначив Ігор Терехов. 

Випускникам вручили атестати про повну загальну середню освіту та пам’ятні медалі.

випускні в Холодногірському районі

випускні в Холодногірському районі

випускні в Холодногірському районі

випускні в Холодногірському районі

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 14 червня міський голова Ігор Терехов взяв участь в урочистих випускних церемоніях закладів освіти в Шевченківському районі.

Тэги:  освіта, випускний, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.06 Освіта У Харкові відкрили навчально-практичний центр для підготовки робітничих кадрів (фото) 16.05 Освіта Харківський університет Каразіна — серед лідерів наукового рейтингу Scopus 2025 16.05 Освіта Школярі з Харкова стали переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 