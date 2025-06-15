Випускники Холодногірського району відсвяткували закінчення школи

Міський голова Ігор Терехов 15 червня привітав випускників шкіл Холодногірського району з завершенням навчання.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
Під час урочистої церемонії мер звернувся до присутніх зі словами вдячності та підтримки. Він особливо наголосив на силі духу, витримці та патріотизмі випускників, які, незважаючи на війну, продовжували навчання у рідному місті.
«Я вдячний кожному з вас за те, що, попри постійні обстріли та повітряні тривоги, ви не зупинилися і продовжували навчатися. Це теж фронт - освітній, і ви - його герої. Щиро дякую також батькам і педагогам, бо без вашої підтримки цього б не сталося. Я вірю, що ми досягнемо справедливого миру і разом відбудуємо Україну та наше місто», - зазначив Ігор Терехов.
Випускникам вручили атестати про повну загальну середню освіту та пам’ятні медалі.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 14 червня міський голова Ігор Терехов взяв участь в урочистих випускних церемоніях закладів освіти в Шевченківському районі.
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