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15.06.2025  21:43   Дмитро Колонєй

Готуємо желе зі свіжої полуниці

Ніжний десерт, який обожнюють дорослі та діти.

Як приготувати желе зі свіжої полуниці:рецепти
 
Как пише РЕДПОСТ, іноді все, що потрібно спекотним днем, - це ложка прохолодного, легкого, прозорого, з насиченим смаком свіжих ягід полуничного желе, що радує око своїм яскравим кольором. Цей десерт простий у приготуванні, не потребує екзотики – лише справжні продукти та трохи терпіння.
 

Желе зі свіжої полуниці

 

Продукти:

 
  • 500 г свіжої полуниці
  • 120 г цукру
  • 25 г желатину
  • 500 мл води
 
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Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Залити желатин холодною водою (приблизно 100 мл із загального обсягу).
  2. Залишити набухання на 15 хвилин.
  3. Промити полуницю.
  4. Видалити хвостики.
  5. Пропустити полуницю через соковижималку або пюрувати блендером.
  6. Процідіть через сито, щоб видалити м'якоть.
  7. Додати цукор у полуничний сік.
  8. Влити воду, що залишилася.
  9. Поставити на повільний вогонь.
  10. Прокип'ятити 2 хвилини, трохи помішуючи.
  11. Зняти з вогню.
  12. Остудити суміш до кімнатної температури - важливо не додавати желатин у окріп.
  13. Ввести набряклий желатин в сироп, що остигнув.
  14. Добре перемішати до розчинення.
  15. Розлити масу за формами чи склянками.
  16. Поставити в холодильник щонайменше на 3 години, до повного застигання.
  17. За бажанням прикрасити свіжою полуницею, листочками м'яти або кокосовою стружкою перед подачею.
  18. Страву можна подавати і порційно, і в одній великій страві, а також поєднувати з морозивом чи натуральним йогуртом. 
 
Тэги:  рецепт, десерт, желе, полуниця, цукор, желатин
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