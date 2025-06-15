15.06.2025 21:43 Дмитро Колонєй
Готуємо желе зі свіжої полуниці
Ніжний десерт, який обожнюють дорослі та діти.
Как пише РЕДПОСТ
, іноді все, що потрібно спекотним днем, - це ложка прохолодного, легкого, прозорого, з насиченим смаком свіжих ягід полуничного желе, що радує око своїм яскравим кольором. Цей десерт простий у приготуванні, не потребує екзотики – лише справжні продукти та трохи терпіння.
Желе зі свіжої полуниці
Продукти:
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500 г свіжої полуниці
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120 г цукру
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25 г желатину
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500 мл води
Покроковий рецепт приготування:
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Залити желатин холодною водою (приблизно 100 мл із загального обсягу).
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Залишити набухання на 15 хвилин.
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Промити полуницю.
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Видалити хвостики.
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Пропустити полуницю через соковижималку або пюрувати блендером.
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Процідіть через сито, щоб видалити м'якоть.
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Додати цукор у полуничний сік.
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Влити воду, що залишилася.
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Поставити на повільний вогонь.
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Прокип'ятити 2 хвилини, трохи помішуючи.
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Зняти з вогню.
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Остудити суміш до кімнатної температури - важливо не додавати желатин у окріп.
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Ввести набряклий желатин в сироп, що остигнув.
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Добре перемішати до розчинення.
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Розлити масу за формами чи склянками.
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Поставити в холодильник щонайменше на 3 години, до повного застигання.
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За бажанням прикрасити свіжою полуницею, листочками м'яти або кокосовою стружкою перед подачею.
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Страву можна подавати і порційно, і в одній великій страві, а також поєднувати з морозивом чи натуральним йогуртом.
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