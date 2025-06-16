16.06.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 червня

У Харкові протягом дня очікується хмарна погода з періодичним дрібним дощем. Опади прогнозуються вранці та вдень, а ближче до вечора дощ припиниться. У другій половині дня небо почне поступово прояснюватися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 червня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень помірний дощ.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 21 – 23° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

вранці папороть скрутила листя до спекотного і сонячного дня;

Чумацький Шлях ясний і його добре видно на небі – буде гарна погода;

на вікна осіла роса – чекайте на дощ;

маленький краплі дощу вказують на те, що він буде довго йти.