Прогноз погоди у Харкові на 16 червня

У Харкові протягом дня очікується хмарна погода з періодичним дрібним дощем. Опади прогнозуються вранці та вдень, а ближче до вечора дощ припиниться. У другій половині дня небо почне поступово прояснюватися.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
16 червня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень помірний дощ.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 21 – 23° тепла.
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У Харкові протягом дня очікується хмарна погода з періодичним дрібним дощем. Опади прогнозуються вранці та вдень, а ближче до вечора дощ припиниться. У другій половині дня небо почне поступово прояснюватися.
16 червня відзначається Міжнародний день сімейних грошових переказів.
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