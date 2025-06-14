14.06.2025 21:28 Мирон Зелений

У Харкові проходять випускні вечори (фото)

Міський голова Ігор Терехов 14 червня взяв участь в урочистих випускних церемоніях закладів освіти в Шевченківському районі.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Мер привітав випускників з закінченням школи та початком нового етапу в житті. Також він подякував батькам і вчителям за те, що постійно були поруч з дітьми та підтримували їх, незважаючи на складні воєнні часи.

«Випускники, сьогодні ви робите перший крок у доросле життя в рідному Харкові. Я пишаюся кожним з вас, бо, незважаючи на всі виклики, ви закінчили школу та склали іспити. Далі хтось вступатиме до харківських вишів, хтось поїде в інші українські міста, а хтось - за кордон. Але я впевнений, що закінчиться війна, настане справедливий мир для України - і ви повернетесь додому, щоб разом відбудовувати Харків. Шановні вчителі та батьки, дякую вам! Без вашої невпинної праці та допомоги не було б таких чудових дітей - справжніх харків’ян! Нехай цей день закарбується в пам’яті кожного», - підкреслив мер.



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Кращим випускникам району вручили свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою, пам’ятні сувеніри та листи подяки батькам від Харківського міського голови. Крім того, вони отримали медалі «Твої успіхи - сила Харкова» - відзнаку, яка цього року вручається вперше.

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