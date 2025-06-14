14.06.2025 21:30

Харків'янин збував канабіс та зберігав бойові гранати

У ході проведення двох санкціонованих обшуків правоохоронці викрили 52-річного харків’янина, який здійснював незаконний збут наркотичного засобу «канабіс» на території Холодногірського району та інших районів міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У результаті обшуків у домоволодінні фігуранта було виявлено та вилучено чотири пластикові бокси з висушеним канабісом, загальною вагою близько 1 кг (приблизно 1000 доз) та дві ручні гранати із запалами.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, зберігання з метою збуту або збут наркотичних засобів) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави.

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