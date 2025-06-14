Харків'янин збував канабіс та зберігав бойові гранати

У ході проведення двох санкціонованих обшуків правоохоронці викрили 52-річного харків’янина, який здійснював незаконний збут наркотичного засобу «канабіс» на території Холодногірського району та інших районів міста Харкова.
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Вдалий момент для щирих зізнань або важливих розмов, але варто добирати слова, щоб уникнути конфліктів.
У Харкові протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Дрібний дощ йтиме безперервно, а після обіду посилиться і триватиме до вечора.
Щорічно 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові.
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