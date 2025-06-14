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14.06.2025  21:53   

У Харкові відкрилася персональна виставка ляльок Марини Дубровської (фото)

З 14 червня 2025 року Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва презентує персональну виставку ляльок Марини Дубровської «Моя історія життя у ляльках».

Харків, виставка, мотанка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

«Моя історія життя у ляльках» - це виставка-монолог майстрині, яка понад 20 років присвячує себе вивченню та популяризації української ляльки на Харківщині. 
 
За цей час майстриня створила багато авторських ляльок, які увійшли до різних культурно-мистецьких проєктів. Це й ляльки з образами Княгині Ольги, ляльки, що відтворюють елементи строїв Слобожанщини, ляльки на тему українських календарно-обрядових свят, ляльки-мавки, й лялька "Буковинська наречена", ляльки із серії "Пори року", а також серія ляльок, присвячена темі Незалежної України та боротьбі за її територіальну цілісність. 
 
 
Дубровська Марина Андріївна – майстриня народного мистецтва з лялькарства, членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України (з 2024 року). Вона є керівницею гуртків клубу «Оксамит» КПНЗ «Харківський міський комплексний центр за місцем проживання» та гуртка «Берегинюшки» КЗ ПДЮТ «ІСТОК». Мисткиня закінчила Харківський державний механіко-технологічний технікум за фахом технік-технолог швейного виробництва. 
 
Виставка працює щотижня з п’ятниці по неділю з 12:00 до 19:00, до 13 липня 2025 року.
 
Місце проведення: вул. Григорія Сковороди, 62 (вхід з боку магазину «Акварель»)

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Тэги:  харків, виставка, лялька, мотанка
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