Прогноз погоди у Харкові на 15 червня

У Харкові цього дня сонце лише зрідка виглядатиме з-за хмар. Протягом доби йтиме дощ, який послабшає ближче до вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
15 червня буде хмарна погода з проясненнями. Вдень помірний дощ.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 19 – 21° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Сьогодні емоції можуть переважати над логікою, тож варто використовувати емоційно насичену мову. Зверніть увагу на зовнішній вигляд – стильний образ допоможе справити потрібне враження.
У Харкові цього дня сонце лише зрідка виглядатиме з-за хмар. Протягом доби йтиме дощ, який послабшає ближче до вечора.
Щороку в третю неділю червня у світі відзначають День батька. У 2025 році припадає на 15 червня.
влажность:
давление:
ветер: