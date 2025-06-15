15.06.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 червня

У Харкові цього дня сонце лише зрідка виглядатиме з-за хмар. Протягом доби йтиме дощ, який послабшає ближче до вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

15 червня буде хмарна погода з проясненнями. Вдень помірний дощ.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 19 – 21° тепла.

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Народні прикмети

вранці багато роси на траві – літо буде погожим;

погода погана – до спекотного літа і теплої осені;

дощить – до поганого урожаю жита;

коники дуже голосно стрекочуть – буде дощ;

на небі перисті хмари – два дні дощитиме;

якщо сонце ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший; якщо сяде – негожий і похмурий.