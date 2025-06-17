17.06.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 червня

У вівторок, 17 червня, ранок у Харкові розпочнеться із ясного неба, однак уже в середині дня небо затягнеться хмарами. Похмура погода протримається до самого вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

17 червня очікується мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 25 – 27° тепла.

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Народні прикмети

ясна погода, але латаття закрилося — скоро почнеться дощ;

вітер дме зі сходу — рослини будуть хворіти;

в першій половині дня веселка вказує на дощ, а в другій — на спекотну погоду;

17 червня йде дощ, дощитиме ще 2-3 дні.