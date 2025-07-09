09.07.2025 08:05 Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричиненими ворожими обстрілами

Протягом доби з 8 по 9 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 58 оперативних виїздів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вдень 8 липня надійшло повідомлення про влучання ворожих БпЛА в комбайн, що працював в полі неподалік сел. Борова Ізюмського району. В результаті атаки сталася пожежа: знищено поле пшениці площею 50 га, пожнивні залишки на площі 50 га та комбайн.

Також горіла суха трава на площі 1 га. За попередніми даними постраждалих немає. До ліквідації наслідків ворожого удару залучалось відділення рятувальників на автоцистерні та медичний розрахунок ДСНС.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів сталися пожежі: у с. Гракове Чугуївського району горіла трава на площі 2,8 га; у с. Березівка Харківського району горів сухостій на площі 500 м кв.; у сел. Печеніги Чугуївського району горіла нежитлова будівля на площі 150 м кв. Усі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

Під час побутових пожеж постраждало 3 особи. До ліквідації 6 пожеж залучались підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони.

Ліквідовано 30 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 14 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 112 одиниць вибухонебезпечних предметів.

8 липня у селі Довгеньке Оскільської громади Ізюмського району постраждав чоловік 1998 року народження, який наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Постраждалого з численними травмами госпіталізовано до лікарні. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

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