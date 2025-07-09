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09.07.2025  08:05   Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричиненими ворожими обстрілами

Протягом доби з 8 по 9 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 58 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Вдень 8 липня надійшло повідомлення про влучання ворожих БпЛА в комбайн, що працював в полі неподалік сел. Борова Ізюмського району. В результаті атаки сталася пожежа: знищено поле пшениці площею 50 га, пожнивні залишки на площі 50 га та комбайн.
 
Також горіла суха трава на площі 1 га. За попередніми даними постраждалих немає. До ліквідації наслідків ворожого удару залучалось відділення рятувальників на автоцистерні та медичний розрахунок ДСНС.
 
Крім того, внаслідок ворожих обстрілів сталися пожежі: у с. Гракове Чугуївського району горіла трава на площі 2,8 га; у с. Березівка Харківського району горів сухостій на площі 500 м кв.; у сел. Печеніги Чугуївського району горіла нежитлова будівля на площі 150 м кв. Усі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає. 
Під час побутових пожеж постраждало  3 особи. До ліквідації 6 пожеж залучались підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони.   
 
Ліквідовано 30 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 14 га.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 112 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
8 липня у селі Довгеньке Оскільської громади Ізюмського району постраждав чоловік 1998 року народження, який наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Постраждалого з численними травмами госпіталізовано до лікарні. Обставини події з’ясовують правоохоронці.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що жінка загинула внаслідок обстрілу з танка села на Харківщині.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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