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09.07.2025  08:30   Віталій Хіневич

За тиждень на водних об’єктах Харківщини загинули двоє людей

Чоловік та дівчинка загинули на водоймах Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
На Петренківському водосховищі в Немишлянському районі Харкова 4 липня водолази дістали тіло 12-річної дівчинки, яка зникла під водою. 
 
В Удянському гідропарку Новобаварського району Харкова 5 липня під час купання потонув чоловік 1991 року народження.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області горів очерет.
 
Тэги:  події, харків
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