09.07.2025 08:50
Харківщина на ранок 9 липня: оперативна інформація від ХОВА
Внаслідок обстрілів одна людина загинула, четверо – постраждали.
На фото: Ізюмський р-н, інформація від ХОВА
У м. Куп'янськ загинув 68-річний чоловік, постраждали 65-річна і 66-річна жінки; у с. Моначинівка Кіндрашівської громади постраждав 71-річний чоловік; у с. Григорівка Великобурлуцької громади постраждав 52-річний чоловік.
Ворог атакував 5 БпЛА Слобідський район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
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8 некерованих авіаційних ракет;
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10 КАБ;
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4 БпЛА типу «Шахед»;
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10 БпЛА типу «Герань-2»;
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2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
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у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Григорівка), багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ);
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у Чугуївському районі пошкоджено електромережі (с. Гракове), будівлі державного підприємства (сел. Печеніги);
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у Ізюмському районі вогнем знищено комбайн і близько 50 га пшениці на корені та 50 га пожнивних залишків (Борівська громада);
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у Берестинському районі пошкоджено будинок (сел. Кегичівка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 183 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 боєзіткнень в районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного та Кам’янки.
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Загризового, Степової Новоселівки та Голубівки.
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писав, що за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж
, спричиненими ворожими обстрілами.
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