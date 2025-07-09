09.07.2025 08:50

Харківщина на ранок 9 липня: оперативна інформація від ХОВА

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, четверо – постраждали.

На фото: Ізюмський р-н, інформація від ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У м. Куп'янськ загинув 68-річний чоловік, постраждали 65-річна і 66-річна жінки; у с. Моначинівка Кіндрашівської громади постраждав 71-річний чоловік; у с. Григорівка Великобурлуцької громади постраждав 52-річний чоловік.

Ворог атакував 5 БпЛА Слобідський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

8 некерованих авіаційних ракет;

10 КАБ;

4 БпЛА типу «Шахед»;

10 БпЛА типу «Герань-2»;

2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Григорівка), багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ);

у Чугуївському районі пошкоджено електромережі (с. Гракове), будівлі державного підприємства (сел. Печеніги);

у Ізюмському районі вогнем знищено комбайн і близько 50 га пшениці на корені та 50 га пожнивних залишків (Борівська громада);

у Берестинському районі пошкоджено будинок (сел. Кегичівка).

Упродовж минулої доби зафіксовано 183 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 боєзіткнень в районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Загризового, Степової Новоселівки та Голубівки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж , спричиненими ворожими обстрілами.