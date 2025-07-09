09.07.2025 09:20 Віталій Хіневич

Правоохоронці про наслідки ворожих обстрілів Харківської області

Під ударами перебували місто Харків, Харківський, Куп’янський, Ізюмський та Чугуївський райони.





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби, артилерію та ударні безпілотники.

Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, дитячий садок, школа-інтернат, гаражі, господарчі споруди, магазини, аптеки, автомобілі, виробничі споруди.

Внаслідок ударів по місту Куп’янськ загинув чоловік 68 років. Також через обстріли міста та села Моначинівка отримали поранення дві жінки 65 й 66 років та 71-річний чоловік. Ще один цивільний 52-річний чоловік постраждав у селі Григорівка.

В Ізюмському районі знищено комбайн та близько 100 гектарів посівів пшениці.

8 липня поліцейські здійснили 15 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 7 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 25 474 воєнні злочини, скоєних на території області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж , спричиненими ворожими обстрілами.