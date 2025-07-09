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09.07.2025  10:00   

Житель Харківщини передавав ворогові локації ЗСУ на Ізюмському напрямку

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського інформатора у Харкові. За завданням ворога зловмисник шпигував за регіональними пунктами базування та переміщеннями Сил оборони.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, основну увагу фігурант приділяв позиціям українських військ, що стримують просування агресора на Ізюмському напрямку.
 
За матеріалами справи, завдання ворога виконував 22-річний працівник місцевого сільгосппідприємства, який потрапив до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналі з пошуку «легких заробітків».
 
Після вербування фігурант отримував від окупантів координати, які потрібно було «перевірити» і надати щодо них агентурний звіт.
 
Встановлено, що під виглядом робочих поїздок по регіону інформатор фіксував локації Сил оборони та позначав їхнє розташування на гугл-картах.
 
Зібрані дані він направляв куратору через анонімний чат у месенджері.
 
За наявною інформацією, ворог планував використати відповідні дані для підготовки обстрілів та спроб штурмових проривів на Харківщині.
 
Контррозвідка СБУ затримала фігуранта за місцем проживання в обласному центрі.
 
Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
 
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).
 
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
 
Досудове слідство вже завершене, матеріали кримінального провадження передані до суду для винесення вироку.
 
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що агент фсб, який шпигував за українськими військовими поблизу Харкова, отримав 15 років ув’язнення.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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