10.07.2025 07:30 Рита Парфенова

10 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

10 липня 1878 року вперше футбольний арбітр використав свисток.





Із введенням у користування свистка пов'язана кумедна історія. Тоді право судити гру вважали за краще віддавати не професіоналам, а любителям. Вважалося, що захоплений любитель, котрий любить футбол, і якому за це не платять, зробить усе краще, ніж професіонал. І тому на роль суддів та арбітрів брали шанувальників футболу. Це могли бути клерки, лікарі, письменники. Відомо, що сер Артур Конан Дойл також був футбольним арбітром.



10 липня 1878 року на одному з футбольних матчів у Лондоні судити гру довірили поліцейському, і коли на грі виникла бійка, він, не замислюючись, засвистів у свисток.



Налякані та приголомшені гравці відразу ж припинили бійку. З того часу арбітри на полі користуються свистком.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобного Антонія Печерського.



У святого Антонія цього дня просили зцілення від хвороб та миру. Але перед тим, як читати молитву, потрібно обов'язково вмитися. Наші предки вірили, що вода має цілющу силу.



Що не можна робити:

лаятися біля води;

кричати чи сваритися;

розповідати про свої плани.

За Юліанським календарем, 10 липня православна церква вшановує пам’ять святого Сампсона.



Цього часу час починається сінокіс, тож люди проводили день у полі. Також радять провести день у добрих справах і не відмовляти у допомозі нужденним.



Що не можна робити:

жалкувати гроші, якщо подаєте милостиню. Вважається, чим більше ви подасте цього дня, тим більше отримаєте у майбутньому.

Також цього дня

1547 - у Франції пройшла остання офіційно дозволена королем дуель. Причиною подальшої заборони дуелей були часті смертельні випадки. Незважаючи на заборону, дуелі тривали так само часто, як і раніше. Тому в 1566 король Карл IX був змушений видати указ, яким до смертної кари засуджувався будь-який учасник дуелі.



1796 – видатний німецький математик Карл Фрідріх Гаусс відкрив, що будь-яке натуральне число може бути представлене як сума не більше трьох трикутних чисел, і зробив знаменитий запис у своєму щоденнику: «Heureka! num = Δ + Δ + Δ».



1856 – народився Нікола Тесла, сербо-американський винахідник у галузі електро- та радіотехніки.



1918 – народився Джеймс Олдрідж, англійський письменник та громадський діяч австралійського походження («Справа честі», «Останній дюйм», «Син землі чужої»).



1920 – народився Оуен Чемберлен, американський фізик, творець атомної бомби, лауреат Нобелівської премії 1959 року.



1925 – розпочався «Мавпячий процес» – суд над учителем Джоном Скоупсом, який, подумати тільки, на своїх лекціях викладав основи теорії еволюції Чарльза Дарвіна.



1931 – народився Альгімантас Масюліс, литовський актор театру та кіно («Діаманти для диктатури пролетаріату», «Щит і меч», «Стріли Робін Гуда»).



1954 – народився Ніл Френсіс Теннант, соліст англійського поп-дуету «Pet Shop Boys».



1964 – вийшов у світ альбом гурту The Beatles "A Hard Day's Night", з якого почалася масова бітломанія.



1965 – перше місце в хіт-параді журналу Billboard зайняла пісня The Rolling Stones (I Can`t Get No) Satisfaction і утримувала його чотири тижні. Мік Джаггер співтовариші був задоволений, а пісня так і залишилася візитною карткою групи. У 1999 році в авторитетному опитуванні, проведеному телеканалом VH1 серед діячів музичного бізнесу, ця пісня була названа найпопулярнішим рок-твором XX століття.



1972 – народився Тіло Вольф, німецький музикант, який живе у Швейцарії, засновник та лідер гурту Lacrimosa (з 1990) та гурту SnakeSkin (з 2004).



1995 – Папа Римський Іван Павло II у спеціальному посланні жінкам визнав, що католицька церква багато років дискримінувала їх.



2002 – Президент України Леонід Кучма підписав указ про інтеграцію України до НАТО.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Олександр, Петро, Степан.

за Юліанським календарем: Амвросій, Володимир, Георгій (Єгор, Юрій), Іван (Іоан), Іванна, Мартін, Олександр, Петро, Самсон, Ян, Яна.