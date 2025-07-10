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10.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 липня

У Харкові протягом усього дня зберігатиметься ясна погода. Опадів не прогнозується.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

10 липня буде ясно. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 35 – 37° тепла.

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Народні прикмети

  • якщо зранку не видно роси – дощ ймовірний ближче до вечора;
  • чітко чутний грім свідчить про наближення сильної зливи, а приглушений грім – про тривалий, але спокійний дощ;
  • якщо жаби активно стрибають на березі – день обіцяє бути теплим і безхмарним;
  • ясний і спекотний день може передвіщати суху й теплу осінь;
  • подув північного вітру часто означає різке зниження температури;
  • помітна рясна роса чи туман зранку – прикмета доброго врожаю картоплі та огірків.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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