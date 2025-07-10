Прогноз погоди у Харкові на 10 липня

У Харкові протягом усього дня зберігатиметься ясна погода. Опадів не прогнозується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
10 липня буде ясно. Без опадів.
Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 35 – 37° тепла.
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Цього дня варто бути активними й реалізовувати свої плани, особливо у фінансових питаннях. Головне – не перестаратися, дотримуйтесь міри в усьому, щоб уникнути проблем зі здоров’ям.
У Харкові протягом усього дня зберігатиметься ясна погода. Опадів не прогнозується.
10 липня 1878 року вперше футбольний арбітр використав свисток.
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