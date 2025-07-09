09.07.2025 21:57 Дмитро Колонєй

Незважаючи на війну, ЄБРР не зупинив фінансування жодного зі спільних проєктів з Харковом

Мер Харкова Ігор Терехов підписав декларацію між Харківською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо підтримки ліквідності комунальних підприємств міста.



Незважаючи на війну, ЄБРР не зупинив фінансування жодного зі спільних проєктів з Харковом



Як повідомляє РЕДПОСТ , документ передбачає виділення другого траншу в розмірі 15 млн євро з 25 млн у вигляді пільгового кредиту та 10 млн безповоротної грантової допомоги.

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Фінансування від ЄБРР дозволить надати необхідну фінансову підтримку комунальним підприємствам Харкова, зокрема для виплати заробітної плати працівникам. Завдяки цьому міський бюджет зможе перерозподілити власні ресурси на розвиток інфраструктури та модернізацію основних виробничих об’єктів, а також відновлення житла.

Кошти будуть надані в межах реалізації другого етапу угоди, схваленої під час Ukraine Recovery Conference, яка пройшла торік у Берліні. Перші 10 млн євро були перераховані у 2024 році. Новий транш завершує загальний обсяг фінансування в рамках цієї програми.

Заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький наголосив, що, попри складні воєнні обставини, банк зберігає активну участь у спільних проєктах з містом і продовжує інвестувати в його інфраструктуру.

«Незважаючи на війну, ми не зупинили фінансування жодного з наших спільних проєктів з Харковом. Вже під час війни ми закінчили фінансування закупівлі тролейбусів. Також почали відновлення метрополітену. Так, повномасштабне вторгнення внесло свої корективи, але ми націлені на доведення усіх запланованих проєктів до кінця», - зазначив Марк Магалецький.