Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Харківської області

Минулої доби окупант продовжив обстрілювати Харківську область на Слобожнському та Куп`янському напрямках.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, військові рф завдали ударів по щонайменще 21 населеному пункту Харківської області.
Зокрема, під ворожим вогнем опинилися населені пункти:
Що стосується наступальних дій, то рашисти продовжують свої спроби наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.
На Слобожанському напрямку оперативна обстановка залишається незмінною, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині на вечір 5 квітня 2023 року.
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