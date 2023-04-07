07.04.2023 08:18 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Харківської області

Минулої доби окупант продовжив обстрілювати Харківську область на Слобожнському та Куп`янському напрямках.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, військові рф завдали ударів по щонайменще 21 населеному пункту Харківської області.

Зокрема, під ворожим вогнем опинилися населені пункти:

Берестове,

Бологівка,

Бочкове,

Бударки,

Ветеринарне,

Вільхуватка,

Дворічна,

Западне,

Зарубинка,

Зибине,

Колодязне

Крохмальне,

Лиман Перший,

Нескучне,

Новомлинськ,

Огірцеве,

Стариця,

Тихе,

Тополі,

Фиголівка,

Чугунівка.

Що стосується наступальних дій, то рашисти продовжують свої спроби наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.



На Слобожанському напрямку оперативна обстановка залишається незмінною, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині на вечір 5 квітня 2023 року.



