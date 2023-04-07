07.04.2023 08:48

На Харківщині рятувальники гасили пожежу від обстрілу під вогнем окупантів: зведення ДСНС

Протягом доби з 6 по 7 квітня 2023 року зафиксована одна пожежа, спричинена ворогом.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 7 квітня.

Пожежу спричинив артилерійський наліт окупаційних військ рф на с. Караїчне Чугуївського району. О сьомій годині вечора 6 квітня на території одного з приватних домогосподарств горів дах господарчої споруди на площі 70 кв.м. 20:30 рятувальники 66-ї ДРПЧ локалізували вогонь, після чого через потужні обстріли рятувальники вимушені були повернутися до місця постійної дислокації. Жертв та постраждалих немає.



О 14:05 рятувальники 44-ї ДПРЧ проводили перевірку місця влучання ворожих снарядів на приватне подвір’я у м. Куп’янську. Внаслідок обстрілу частково зруйновано житловий будинок. Також рятувальники виявили нерозірваний боєприпас і провели його ідентифікацію. В подальшому його буде вилучено і знищено саперами ДСНС.



Загалом за добу з 6 по 7 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів, з яких:

25 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – інших виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 445 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу стався один випадок підриву цивільних людей на вибухонебезпечних предметах. У м. Ізюм на приватному подвір'ї 61-річна жінка отримала міновибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Наразі постраждала перебуває на лікуванні в медичному закладі.



