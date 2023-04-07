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07.04.2023  09:31   Рита Парфенова

Вранці на Благовіщення ворог обстріляв Харквівщину: де саме

Уранці 7 квітня російські військові завдали удару по одному з міст Харківської області.

https://redpost.com.ua/news/1256823-okupanti-obstrilyali-11-naselenih-punktiv-harkivskoyi-oblasti

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зранку 8 квітня під обстрілами знову перебував Вовчанськ Чугуївського району.

Минулої доби ворог зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння вів обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Ветеринарне, Огірцеве, Вільхуватка, Дворічна та інші населені пункти.

Вчора внаслідок обстрілів с. Караїчне Вовчанської громади пошкоджено приватний житловий будинок, сталися пожежі.

Внаслідок вчорашніх обстрілів Куп'янська зруйновано приватний житловий будинок та господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 6 по 7 квітня військові рф обстріляли щонайменше 21 населений пункт Харківщини.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
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