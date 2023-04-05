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05.04.2023  22:31   Дмитро Колонєй

Готуємо лимонний кисіль по-монастирськи

Цікавий пісний рецепт із дуже корисного продукту.

Як приготувати лимонний кисіль по-монастирськи
 
Як пише РЕДПОСТ, цей рецепт буває і з іншим загусниками, наприклад, картопляним крохмалем, а ле ми зупинемось саме на рецепті із пластівцями.
 

Лимонний кисіль по-монастирськи

 

Продукти:

  • 100 г вівсяних пластівців середнього розміру
  • 1 лимон,
  • 300 мл води
  • 1/2 склянки меду.

Покроковий рецепт приготування

  1. Залити водою вівсяні пластівці на 1,5 години.
  2. Процідити пластівці через сито і трохи віджати.
  3. На дрібній тертці натерти цедру лимона,
  4. Додати цедру до кисілля.
  5. З третини лимона віджати сік.
  6. Додати в кисіль мед.
  7. Нагрівати на плиті до закипання. Прокип'ятити 30 секунд.
  8. Розлити за формами та охолодити.
Смачного!
 

Тэги:  рецепт, кисіль, лимон
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