05.04.2023 22:31 Дмитро Колонєй
Готуємо лимонний кисіль по-монастирськи
Цікавий пісний рецепт із дуже корисного продукту.
Як пише РЕДПОСТ
, цей рецепт буває і з іншим загусниками, наприклад, картопляним крохмалем, а ле ми зупинемось саме на рецепті із пластівцями.
Лимонний кисіль по-монастирськи
Продукти:
-
100 г вівсяних пластівців середнього розміру
-
1 лимон,
-
300 мл води
-
1/2 склянки меду.
Покроковий рецепт приготування
-
Залити водою вівсяні пластівці на 1,5 години.
-
Процідити пластівці через сито і трохи віджати.
-
На дрібній тертці натерти цедру лимона,
-
Додати цедру до кисілля.
-
З третини лимона віджати сік.
-
Додати в кисіль мед.
-
Нагрівати на плиті до закипання. Прокип'ятити 30 секунд.
-
Розлити за формами та охолодити.
Смачного!
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0