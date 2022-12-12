12.12.2022 22:07 Дмитро Колонєй
Вісім найкращих напоїв, що зігріють у зимову холоднечу
Рецепти, які зроблять ваш вечір затишним і приємним навіть у тріскучий мороз.
Фотографія з відкритих джерел
Як пише РЕДПОСТ
, гарячі напої особливо актуальні в холодну пору року. Перед вами - добір зігрівають без алкоголю та нескладних рецептів. Вони підійдуть як дорослим, так і дитині.
Гарячий м'ятний шоколад
Продукти (на 2 порції):
-
Молоко (краще жирністю 2,5%, але підійде і будь-яке) - 500 мл
-
Шоколад чорний (або молочний) - 100 г
-
М'ята свіжа (можна замінити мелісою) - 10 г
Покроковий рецепт приготування:
-
Перелити молоко в сотейник і встановіть на помірний вогонь.
-
М'яту промити під проточною водою і струсіть, щоб позбутися зайвої вологи.
-
Додати м'яту до молока.
-
Прокип'ятіть молоко з м'ятою на невеликому вогні 2-3 хвилини і зніміть із плити. За цей час молоко насититься м'ятним ароматом.
-
М'ятне молоко процідіть через сито і поверніть у сотейник.
-
Встановіти сотейник із молоком на невеликий вогонь.
-
Шоколад поламати на шматочки та відправити в гаряче молоко.
-
Добре перемішатм до повного розчинення шоколадних шматочків.
-
Зніміть сотейник із вогню.
-
М'ятний гарячий шоколад готовий.
-
Відразу перелити напій у чашки, за бажанням прикрасити листочками м'яти та подаватм до столу гарячим.
Кава по-ірландськи
Продукти:
-
кава мелена 2 ч. ложки
-
какао-порошок 1 ч. ложка
-
вода 1 склянка
-
молоко 1 склянка
-
цукор 0.25 склянки
Покроковий рецепт приготування:
-
У кавник всипати каву,
-
Додати гарячу воду,
-
Довести до кипіння (але не кип'ятити),
-
Дати відстоятися 3 хвилини.
-
Розтерти какао з цукром та невеликою кількістю води,
-
Розвести гарячим молоком,
-
Відразу ж розлити по чашках до половини об'єму та
-
Додати гарячу каву.
М'ятно-мандариновий чай
Продукти:
-
Гвоздика сушена – 5 шт.
-
Кориця - 1 паличка
-
Перець запашний горошком – 3 шт.
-
Мандарин – 1 шт.
-
М'ята сушена – 1 ч. л.
-
Меліса сушена – 1 ч. л.
-
Цукор або мед (за бажанням) - за смаком
-
Вода – 400 мл
Покроковий рецепт приготування
-
У гарячу воду додати корицю, гвоздику та запашний перець. Кип'ятити 5 хвилин|мінути|.
-
Прибрати з вогню і додати м'яту, мелісу та мандаринові кірки.
-
Наполягати мандариновий чай із прянощами 10 хвилин.
-
Перед подачею м'ятно-мандариновий чай процідити та змішати із соком мандарину.
-
Додати в ароматний мандариновий напій цукор чи мед.
Збитень зимовий
Продукти:
-
4 ст. води
-
1/2 ст. цукру
-
5 ст. меду
-
кориця
-
гвоздика
Покроковий рецепт приготування:
-
У каструлю налити води.
-
Поставити на вогонь та довести до кипіння.
-
Додати туди півсклянки цукру, 5 столових ложок меду та прянощів.
-
Прокип'ятити 10-15 хвилин.
-
Процідити.
Глінтвейн безалкогольний
Продукти:
-
Сік виноградний, із темних сортів винограду – 500 мл
-
Вода – 100 мл
-
Апельсин (цедра апельсина) – 0,5 шт.
-
Лимон (цедра лимона) – 1 шт.
-
Яблуко – 0,5 шт.
-
Родзинки – 2 ст. л.
-
Кориця – 1 паличка чи 0,5 ч. л. мелений
-
Гвоздика – 5-6 бутонів
-
Кардамон – 4 зернятка або 1/3 ч. л. меленого
-
Імбир мелений – 0,5 ч. л.
Покроковий рецепт приготування:
-
У каструлю з товстим дном налити виноградний сік (краще темних сортів винограду) і додати воду.
-
Додати в каструлю із соком усі спеції (їх можна змінювати на свій смак).
-
З апельсина та лимона зняти цедру спеціальним ножем або за допомогою дрібної тертки.
-
Половинку яблука очистити від насіння та нарізати часточками.
-
Додати цедру, родзинки та яблуко в каструлю.
-
Нагріти безалкогольний глінтвейн із виноградного соку майже до кипіння.
-
Зняти з вогню та дати настоятися 10-15 хвилин.
-
Процідити напій через сито.
-
Подавати гарячим, у високих склянках, прикрасивши часточкою цитрусових та коктейльною трубочкою.
Гарячий гранатовий пунш
Продукти:
-
гранатовий сік – 250 мл;
-
вода – 250 мл;
-
мед – 20 гр;
-
мускатний горіх, гвоздика, кориця – за смаком;
-
лимон – 30 г;
-
мандарин – 50 г;
-
чорний чай чи каркаде – 4 г.
Покроковий рецепт приготування:
-
У воді заварити чай
-
Додати|добавляти| до нього гранатовий сік.
-
Нарізати часточками лимон та мандарин і додайте в пунш разом із спеціями. Поставити каструлю на вогонь і розігріти напій до 70-80 ° С,
-
Важливо не дати йому скипіти.
-
Дати пуншу настоятися 10 хвилин і додати мед.
Кавовий грог
Продукти:
Суміш-грог:
-
олія вершкове розм'якшене 2 ст. ложки
-
цукор жовтий 1 чашка
-
гвоздика мелена 0.25 ч. ложки
-
горіх мускатний ретельно промелений 0.25 ч. ложки
-
кориця 0.25 ч. ложки
Кава-грог:
-
кірка апельсинова (розміром 1x6 см) 6 скибок
-
кірка лимона (розміром 1x2 см) 6 скибок
-
крем теплий 0.5 чашки
-
кава гаряча міцна 3 чашки
Покроковий рецепт приготування
-
Заздалегідь приготувати суміш-грог, добре перемішавши компоненти, що входять до неї.
-
Потім суміш-грог порівну розподілити в шість підігрітих кухлів для кави.
-
Додати в кожну каву, апельсинову та лимонну шкірку та теплий крем. Обов'язковою процедурою є ретельне перемішування одержаного напою.
Гльог безалкогольний
.
Продукти:
-
Сік виноградний червоний – 500 мл
-
Сік яблучний - 500 мл
-
Кориця - 2 палички
-
Гвоздика – 5-6 шт.
-
Бадьян - 1 зірочка
-
Мандарин (цедра) або апельсин – 1 шт.
-
Мускатний горіх - 1/3 ч.л
-
Імбир – 0,5 ч.л.
-
Мигдаль - за смаком
-
Вода – 100 мл
Покроковий рецепт приготування:
-
В воду додати прянощі та цедру. Довести до кипіння.
-
Зменшити вогонь і влити сік.
-
Нагрівати на маленькому вогні, не доводячи до кипіння.
-
Зняти з вогню та дати настоятися.
-
Мигдаль обдати окропом, щоб було легко позбутися шкірки.
-
Перед подачею знову нагріти напій.
-
Взяти прозору склянку, краї вмочити у воду, потім у цукровий пісок.
-
На дно покласти горішки, налити ліг.
-
Подавати гарячим!
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