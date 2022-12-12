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12.12.2022  22:07   Дмитро Колонєй

Вісім найкращих напоїв, що зігріють у зимову холоднечу

Рецепти, які зроблять ваш вечір затишним і приємним навіть у тріскучий мороз.


Фотографія з відкритих джерел
Як пише РЕДПОСТ, гарячі напої особливо актуальні в холодну пору року. Перед вами - добір зігрівають без алкоголю та нескладних рецептів. Вони підійдуть як дорослим, так і дитині. 
 

Гарячий м'ятний шоколад

Продукти (на 2 порції):

 

  • Молоко (краще жирністю 2,5%, але підійде і будь-яке) - 500 мл
  • Шоколад чорний (або молочний) - 100 г
  • М'ята свіжа (можна замінити мелісою) - 10 г

 

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Перелити молоко в сотейник і встановіть на помірний вогонь.
  2. М'яту промити під проточною водою і струсіть, щоб позбутися зайвої вологи.
  3. Додати м'яту до молока.
  4. Прокип'ятіть молоко з м'ятою на невеликому вогні 2-3 хвилини і зніміть із плити. За цей час молоко насититься м'ятним ароматом.
  5. М'ятне молоко процідіть через сито і поверніть у сотейник.
  6. Встановіти сотейник із молоком на невеликий вогонь.
  7. Шоколад поламати на шматочки та відправити в гаряче молоко.
  8. Добре перемішатм до повного розчинення шоколадних шматочків.
  9. Зніміть сотейник із вогню.
  10. М'ятний гарячий шоколад готовий.
  11. Відразу перелити напій у чашки, за бажанням прикрасити листочками м'яти та подаватм до столу гарячим.

Кава по-ірландськи

Продукти:

 

  • кава мелена 2 ч. ложки
  • какао-порошок 1 ч. ложка
  • вода 1 склянка
  • молоко 1 склянка
  • цукор 0.25 склянки

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. У кавник всипати каву,
  2. Додати гарячу воду,
  3. Довести до кипіння (але не кип'ятити),
  4. Дати відстоятися 3 хвилини.
  5. Розтерти какао з цукром та невеликою кількістю води,
  6. Розвести гарячим молоком,
  7. Відразу ж розлити по чашках до половини об'єму та
  8. Додати гарячу каву.

М'ятно-мандариновий чай

Продукти:

 
  • Гвоздика сушена – 5 шт.
  • Кориця - 1 паличка
  • Перець запашний горошком – 3 шт.
  • Мандарин – 1 шт.
  • М'ята сушена – 1 ч. л.
  • Меліса сушена – 1 ч. л.
  • Цукор або мед (за бажанням) - за смаком
  • Вода – 400 мл

Покроковий рецепт приготування

 

  1. У гарячу воду додати корицю, гвоздику та запашний перець. Кип'ятити 5 хвилин|мінути|.
  2. Прибрати з вогню і додати м'яту, мелісу та мандаринові кірки.
  3. Наполягати мандариновий чай із прянощами 10 хвилин.
  4. Перед подачею м'ятно-мандариновий чай процідити та змішати із соком мандарину.
  5. Додати в ароматний мандариновий напій цукор чи мед.

 

Збитень зимовий

Продукти:

 

  • 4 ст. води
  • 1/2 ст. цукру
  • 5 ст. меду
  • кориця
  • гвоздика

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. У каструлю налити води.
  2. Поставити на вогонь та довести до кипіння.
  3. Додати туди півсклянки цукру, 5 столових ложок меду та прянощів.
  4. Прокип'ятити 10-15 хвилин.
  5. Процідити.

Глінтвейн безалкогольний

Продукти:

 

  • Сік виноградний, із темних сортів винограду – 500 мл
  • Вода – 100 мл
  • Апельсин (цедра апельсина) – 0,5 шт.
  • Лимон (цедра лимона) – 1 шт.
  • Яблуко – 0,5 шт.
  • Родзинки – 2 ст. л.
  • Кориця – 1 паличка чи 0,5 ч. л. мелений
  • Гвоздика – 5-6 бутонів
  • Кардамон – 4 зернятка або 1/3 ч. л. меленого
  • Імбир мелений – 0,5 ч. л.

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. У каструлю з товстим дном налити виноградний сік (краще темних сортів винограду) і додати воду.
  2. Додати в каструлю із соком усі спеції (їх можна змінювати на свій смак).
  3. З апельсина та лимона зняти цедру спеціальним ножем або за допомогою дрібної тертки.
  4. Половинку яблука очистити від насіння та нарізати часточками.
  5. Додати цедру, родзинки та яблуко в каструлю.
  6. Нагріти безалкогольний глінтвейн із виноградного соку майже до кипіння.
  7. Зняти з вогню та дати настоятися 10-15 хвилин.
  8. Процідити напій через сито.
  9. Подавати гарячим, у високих склянках, прикрасивши часточкою цитрусових та коктейльною трубочкою.

Гарячий гранатовий пунш

Продукти:

 
  • гранатовий сік – 250 мл;
  • вода – 250 мл;
  • мед – 20 гр;
  • мускатний горіх, гвоздика, кориця – за смаком;
  • лимон – 30 г;
  • мандарин – 50 г;
  • чорний чай чи каркаде – 4 г.
 

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. У воді заварити чай
  2. Додати|добавляти| до нього гранатовий сік.
  3. Нарізати часточками лимон та мандарин і додайте в пунш разом із спеціями. Поставити каструлю на вогонь і розігріти напій до 70-80 ° С,
  4. Важливо не дати йому скипіти.
  5. Дати пуншу настоятися 10 хвилин і додати мед.
 

Кавовий грог

Продукти:

 

Суміш-грог:

 
  • олія вершкове розм'якшене 2 ст. ложки
  • цукор жовтий 1 чашка
  • гвоздика мелена 0.25 ч. ложки
  • горіх мускатний ретельно промелений 0.25 ч. ложки
  • кориця 0.25 ч. ложки

Кава-грог:

 

  • кірка апельсинова (розміром 1x6 см) 6 скибок
  • кірка лимона (розміром 1x2 см) 6 скибок
  • крем теплий 0.5 чашки
  • кава гаряча міцна 3 чашки

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Заздалегідь приготувати суміш-грог, добре перемішавши компоненти, що входять до неї.
  2. Потім суміш-грог порівну розподілити в шість підігрітих кухлів для кави.
  3. Додати в кожну каву, апельсинову та лимонну шкірку та теплий крем. Обов'язковою процедурою є ретельне перемішування одержаного напою.
 

Гльог безалкогольний

.

Продукти:

 
  • Сік виноградний червоний – 500 мл
  • Сік яблучний - 500 мл
  • Кориця - 2 палички
  • Гвоздика – 5-6 шт.
  • Бадьян - 1 зірочка
  • Мандарин (цедра) або апельсин – 1 шт.
  • Мускатний горіх - 1/3 ч.л
  • Імбир – 0,5 ч.л.
  • Мигдаль - за смаком
  • Вода – 100 мл

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. В воду додати прянощі та цедру. Довести до кипіння.
  2. Зменшити вогонь і влити сік.
  3. Нагрівати на маленькому вогні, не доводячи до кипіння.
  4. Зняти з вогню та дати настоятися.
  5. Мигдаль обдати окропом, щоб було легко позбутися шкірки.
  6. Перед подачею знову нагріти напій.
  7. Взяти прозору склянку, краї вмочити у воду, потім у цукровий пісок.
  8. На дно покласти горішки, налити ліг.
  9. Подавати гарячим!
Нагадаємо, раніше ми наводили рецепти напоїв, якими можна замінити каву.
 

 

Тэги:  рецепт, согревающие напитки, кофе, шоколад, грог, пунш, глег, чай
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