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13.12.2022  06:01   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 грудня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранці очікується дрібний дощ зі снігом, удень він посилиться, а ближче до вечора йому на зміну прийде сильний сніг.

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Вранці хмарно, ймовірність опадів 66%. Температура повітря 0°...+3°C (відчувається як +4°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +3°...+4°C (відчувається як +4°C). Вітер північний, 2 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +4°...-2°C (відчувається як +3°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо 13 грудня піде сніг і не розтане, то лежатиме ще 110 днів.

Снігопад цього дня – зима буде з хуртовинами.

Морозна, але ясна погода – до добра та хорошого врожаю.

Якщо вогонь у печі горить червоним полум'ям, то незабаром почнеться холод, а якщо білим – відлига.

Перед тим, як набрати з ополонки води, її слухали. Якщо у криниці тихо – хороша зима буде; а якщо шумить – потрібно готуватись до морозів, хурделиці та заметілі.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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