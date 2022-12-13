13.12.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 13 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні не надто довіряйте логіці (вона здатна вас підвести), у грошових справах будьте особливо обережні. І головне – намагайтеся стримувати раптові пориви.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Практично у будь-яких справах Овном рухатиме здоровий азарт! При цьому йому не обов'язково укладати з друзями заклад або робити ставки на іподромі (хоча чому б і ні?). Насамперед азартність Овна виражатиметься у його бажанні когось випередити чи зробити щось краще, ніж інші. Суперництво може бути реальним або вигаданим, проте воно буде підштовхувати Овна у всьому – у роботі, у побуті, у коханні, роблячи вище його результати, а отже, і шанси стати першим!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Події дня цілком здатні поставити Тельця в глухий кут, поставити перед ним хитромудре завдання або зіштовхнути з справжнісінькою загадкою. Такий це день - день таємниць, недомовок і явної переваги інтуїції над логікою. В які секрети Телець не хотів би проникнути, зробити це за допомогою дедукції буде важко: швидше за все, для правильних висновків у Тельця просто не виявиться потрібних фактів. Зате цю прогалину з лишком заповнить інтуїція - вона буде у Тельця на висоті, роблячи його неймовірно проникливим.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

День схиляє Близнюків спробувати щось нове, чи це стосується екстремального виду спорту, отримання нових знань чи кохання. Якщо у Близнюків є кохана людина, їм варто провести цей вечір із нею, намагаючись відхилятися від звичного сценарію. Якщо ж Близнюки самотні, вони будуть навстіж відкриті для знайомств і сміливих експериментів! Крім того, Близнюки можуть відмінно проявити себе в творчості: їхня права півкуля буде працювати на повну потужність, забезпечуючи цілою купою свіжих, нестандартних ідей.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак може мати великі проблеми з самоорганізацією! Йому буде складніше, ніж зазвичай, взятися за повсякденні справи і виконувати їх у звичному темпі. Рака може відволікати все довкола – оточуючі, події, власні нав'язливі думки. Через цю розсіяність навіть ті справи, за які Рак таки візьметься, здатні валитися в нього з рук. Зірки радять Раку не намагатися зламати ситуацію, а взяти невеликий тайм-аут. Йому варто добре відпочити і розважитися, ну а справи почекають.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки цілком і повністю на боці Лева! Фортуна повернеться до нього своїм усміхненим обличчям, тож Леву варто приготуватися до приємних сюрпризів. Можливо, Леву пощастить у коханні чи він отримає гроші, на які не розраховував, а може, його порадують якісь добрі новини. Якщо ж Лев збирається здійснити план, що вимагає частки везіння, то кращого дня йому цього не знайти.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Переповнити чашу терпіння Діви буде не складно – вона в неї менша за чайну ложку! Події, на які іншого дня Діва і уваги б не звернула, здатні вмить вивести її з себе. Особливо це стосується глузувань (навіть дружніх), а також критики оточуючих. Щоб в один не дуже чудовий момент емоції Діви не вихлюпнулися на чиюсь голову, їй варто їх спрямувати у безпечне русло. Найкраще - попітніти на біговій доріжці або сходити в басейн: вода змиє негатив, наповнивши Діву безтурботністю.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Навколишнім важко очікувати від Терезів логічних вчинків: практично все, що вони роблять, буде продиктовано такими залізними аргументами, як «хочу» та «не хочу». Протягом дня Терези будуть перебувати під владою бажань та раптових поривів, аж до того, що якісь свої кроки їм і самим нелегко пояснити! Щоб під впливом миттєвих емоцій не наробити помилок, Терезам варто прислухатися до застережень друзів та рідних. Просто повірте на слово: збоку їм видніше.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон може надавати якимось подіям більше значення, ніж вони на те заслуговують: його бурхливі емоції забарвлюватимуть усе, що відбувається навколо, у контрастні кольори. Захопившись і обурюючись з будь-якого приводу, Скорпіон буде не найлегшою у спілкуванні людиною. Крім того, підвищену увагу він може приділяти прикметам та збігам, надаючи їм невиправданої ваги. Втім, зірки обіцяють, що якщо Скорпіон утримає свої могутні емоції під контролем, день обіцяє бути для нього цікавим, насиченим та яскравим!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Відмінною рисою Стрільця є те, що він зможе, якщо захоче, справити враження на необхідних людей! Події можуть допомогти Стрільцеві вигідно показати себе перед начальством, колегами чи близькою людиною. Для того, щоб цей сценарій здійснився, Стрільцеві достатньо перебувати в центрі подій. І не соромитися демонструвати оточуючим свої таланти і здібності навіть у непередбачуваній обстановці.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг ризикує виявитися проти своєї волі втягнутим у вир подій або навіть інтриг: оточуючі намагатимуться їм маніпулювати, переслідуючи свої цілі. Можливо, Козерога попросять взяти участь у якійсь події, зігравши відведену йому роль. Або ж поділяться з ним чутками та припущеннями для того, щоб він розніс цю інформацію далі. Так чи інакше, зірки радять Козерогу триматися осторонь чужих справ – і що далі, то краще.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолія здатний закрутити вир спілкування та емоцій! Він буде у піднесеному настрої та здатний на несподівані, імпульсивні вчинки. Почуття, що раптово спалахнули, нові знайомства, погоня за розвагами, несподівані рішення, флірт – все це цілком характерно для Водолія. Зірки попереджають Водолія про те, що хоч би як йому хотілося розслабитися, не варто зовсім втрачати голову, а разом з нею і контроль над собою. Інакше є ризик випадково переступити межу, порушивши якісь моральні заборони.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби ризикують зіткнутися з такими не найкращими проявами почуттів, як жадібність чи заздрість. Можливо, вони будуть спрямовані на них, а може, Риби самі відчують заздрісний укол на чиюсь адресу. Щоб день пройшов спокійно, зірки радять Рибам уникати зустрічей із людьми, чиї доходи чи успіхи вищі, ніж їхні власні. А заразом і намагатися не виставляти свої досягнення напоказ, щоб ненароком не викликати підвищеного слиновиділення оточуючих.