13.12.2022 07:30 Рита Парфенова

13 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

13 грудня православні вшановують Андрія Первозванного – апостола Ісуса Христа, який був першим із дванадцяти, покликаний Спасителем.





День Андрія Первозванного є одним із найтаємничіших та найцікавіших свят. Незаміжні дівчата на Андрія ворожать на нареченого, хоча церква виступає категорично проти будь-яких занять магією.



Дівчата ворожили на балабушках – маленьких пиріжках, воду для приготування яких носили від криниці у роті. Зібравшись разом, дівчата викладали свої балабусі до ряду. Чию балабушку першою собака з'їсть - тієї першої і заміж іти, але горе, якщо пес тільки надкусить та не з'їсть.



Збираючись увечері разом, молодь грала у «Каліту». Для цього дівчата пекли великий круглий корж із діркою посередині і намазували його медом. Вважалося також. що каліта – символ щасливого шлюбу. Кожна дівчина, замішуючи тісто, думала про свого коханого хлопця. У каліту додавали сушені ягоди та мед, а всередині робили дірочку, щоб корж можна було підвісити на стрічку. Коли Калита була готова, її за допомогою стрічки прив'язували до ціпка, або до стволока посередині будинку. Молоді хлопці мали по черзі спробувати відкусити шматок такого коржика без допомоги рук.



Після гри в «Каліту», веселих пісень та розваг, відбувалося останнє ворожіння цього вечора. Брали невеликий горщик, наповнювали його медом і клали на дно кільце. Хлопець мав дістати перстень губами, і так, щоби не намочити власний ніс. Якщо йому це вдасться, хлопець незабаром одружиться і буде щасливим у шлюбі.

Що не можна робити 13 грудня

Як у будь-яке інше велике релігійне свято, на Андрія не можна займатися фізичною працею, шити, в'язати, вишивати, робити прибирання та прати. Також не можна лаятися та кричати, ображати інших та відмовляти у допомозі.



Оскільки продовжується Різдвяний піст, для віруючих залишаються під забороною галасливі розваги, вживання м'яса, яєць, риби, молока, а також алкоголю.

Прикмети 13 грудня

На Андрія традиційно ходили слухати воду під льодом річок та у колодязях. Якщо вода не шумить - на хорошу зиму, коли ж вирує і хвилюється - чекай морозів і завірюху.



У давнину говорили: «Якщо на Андрія холодно і ясно – добрий знак, а коли тепло – поганий». Існував і такий вислів: «Якщо в Андріїв день піде сніг і вляжеться, то ще 110 днів пролежить».

Також цього дня

1577 року англійська ескадра з 5 кораблів (164 члени екіпажу) на чолі з Френсісом Дрейком відпливла з Плімуту (Англія) для нападів на тихоокеанське узбережжя іспанських володінь у Новому Світі. Дрейк повернувся на батьківщину через 3 роки і став першим британцем, що здійснив навколосвітнє плавання, і першим капітаном, який очолював навколосвітню експедицію від її початку до завершення.



1642 – голландський мореплавець Абель Тасман побачив невідому раніше землю – так було відкрито Нову Зеландію.



1720 – народився Карло Гоцці, італійський драматург («Король-олень», «Турандот»).



1797 – народився Генріх Гейне, німецький поет.



1893 – народився Микола Хвильовий, український письменник, публіцист («Надсвітні симфонії», «Вальдшнепи»). Хоч як це дивно, відзначився романтичним сприйняттям революції. Але, зрозуміло, зазнав погромної критики як «глашатай» буржуазного націоналізму.



1903 – конусні формочки для морозива запатентував Італо Марціоне в Нью-Йорку.



1941 – сильна повінь у Хуаразі (Перу), викликана шматком льодовика, що відколовся, і впали в озеро Палькакоча. Загинуло від 6 до 7 тисяч людей.



1957 – народився Стів Бушемі, американський актор, виконавець ролі Містера Розового у фільмі «Скажені пси».



1967 – народився Джеймі Фокс, американський актор («Рей», «Законослухняний громадянин»).



1983 – пройшов найрезультативніший матч в історії НБА – «Детройт» виграв у «Денвера» з рахунком 186:184.



1991 – засновано Федерацію футболу України.



1994 – у Массачусетському технологічному інституті (США) відбулася перша організаційна зустріч консорціуму World Wide Web (W3C), створеного як міжнародна асоціація для розробки та розповсюдження уніфікованих протоколів передачі даних в Інтернеті. Першим директором консорціуму було обрано піонера інтернету англієць Тім Бернерс-Лі.



2004 – Андрій Шевченко став володарем "Золотого м'яча".

Іменини відзначають:

Андрій, Іван.